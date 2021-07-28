منتخب مصر لكرة اليد يهزم اليابان ويبلغ ربع نهائي طوكيو 2020

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره الياباني في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الياباني بنتيجة (33 - 29)، ليضع بذلك قدما في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول متقدما على اليابان، بنتيجة (18 - 11)، وواصل لاعبو المنتخب المصري تقدمهم في الشوط الثاني على أصحاب الأرض ليحسموا اللقاء بفارق 4 أهداف.

🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااجل - مـنـتـخـب الـيـد يـهـزم الـيـابـان عـلـى أرضـهـا 33-29 ويـضـع قـدمـا فـي ربـع نـهـائـي الأولـمـبـيـاد #BREAKINGGGGGGGGGG #TOKYO2020 🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪💪💪💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/TgMmWdOGGH — ESN | Egypt at Tokyo 2021 (@ESNEgypt_) July 28, 2021 ​​وهذه هي المباراة الثالثة التي لعبها المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز في مباراته الأولى على منتخب البرتغال (37 - 32)، وخسر أمام المنتخب الدنماركي في الجولة الثانية بنتيجة (32 - 27).

وتضم المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو، منتخبات مصر الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين إضافة إلى اليابان.

قـبـل مـواجـهـة الـسـويـد يـوم الـجـمـعـة نـذكـركـم بـمـا حـدث فـي آخـر مـواجـهـة أولـمـبـيـة جـمـعـت الـمـنـتـخـبـيـن 😉🇪🇬🇸🇪 pic.twitter.com/E50jaLINLw — ESN | Egypt at Tokyo 2021 (@ESNEgypt_) July 28, 2021

​ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السويدي في الجولة الرابعة بعد غدٍ الجمعة، ويختتم مواجهاته أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.