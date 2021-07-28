منتخب مصر لكرة اليد يهزم اليابان ويبلغ ربع نهائي طوكيو 2020

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الياباني بنتيجة (33 - 29)، ليضع بذلك قدما في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وحسم منتخب مصر لكرة اليد الشوط الأول متقدما على اليابان، بنتيجة (18 - 11)، وواصل لاعبو المنتخب المصري تقدمهم في الشوط الثاني على أصحاب الأرض ليحسموا اللقاء بفارق 4 أهداف.
🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااجل - مـنـتـخـب الـيـد يـهـزم الـيـابـان عـلـى أرضـهـا 33-29 ويـضـع قـدمـا فـي ربـع نـهـائـي الأولـمـبـيـاد #BREAKINGGGGGGGGGG #TOKYO2020 🔥🔥🔥🔥🔥🔥💪💪💪💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/TgMmWdOGGH— ESN | Egypt at Tokyo 2021 (@ESNEgypt_) July 28, 2021
وهذه هي المباراة الثالثة التي لعبها المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز في مباراته الأولى على منتخب البرتغال (37 - 32)، وخسر أمام المنتخب الدنماركي في الجولة الثانية بنتيجة (32 - 27).
وتضم المجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو، منتخبات مصر الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين إضافة إلى اليابان.
قـبـل مـواجـهـة الـسـويـد يـوم الـجـمـعـة نـذكـركـم بـمـا حـدث فـي آخـر مـواجـهـة أولـمـبـيـة جـمـعـت الـمـنـتـخـبـيـن 😉🇪🇬🇸🇪 pic.twitter.com/E50jaLINLw— ESN | Egypt at Tokyo 2021 (@ESNEgypt_) July 28, 2021
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السويدي في الجولة الرابعة بعد غدٍ الجمعة، ويختتم مواجهاته أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)