طرائف الأولمبياد... ملاكم يعض وفرحة مدرب هيستيرية وإحماء بطريقة عنيفة... فيديو

تشهد أولمبياد طوكيو 2020، منافسة كبيرة بين المتسابقين في مختلف الرياضات، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض المواقف الطريفة التي أضافت شيئا جديدا على البطولة.

وصفت حالة فرح مدرب السباحة الأسترالي دين بوكسال، بالهيستيرية لأنها من أكثر اللحظات المثيرة في الأولمبياد.

بعد تداول مقطع الفيديو الذي أظهر فيه فرحة مجنونة بفوز سباحته أريارن تيتموس بذهبية سباق 400 متر حرة، متفوقة على الأمريكية كاتي ليديكي.

وظهر المدرب بحالة غير مسبوقة وهو يقفز ويصرخ بعد فوز سباحته.

Dean Boxall was pumped for Ariarne Titmus. Really, really pumped.



That sweet facilities staffer will NEVER forget it. pic.twitter.com/673dYGRQH1 — Blair Henley (@BlairHenley) July 26, 2021

ومن بين طرائف الأولمبياد المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل، عندما قام المدرب كلاوديو بوسا، وهو يهز بحماس لاعبته الألمانية مارتينا ترايدوس بطلة العالم، ويصفعها بقوة على خديها، قبل خسارتها أمام المجرية شوفي اوزباس، في وزن 63 كغ.

Me when my alarm goes off, just before 4am pic.twitter.com/t4BanHK6U9 — Chris Hawkins (@chris_hawkins) July 28, 2021

كما وشهدت رياضة الملاكمة في البطولة حدثا غريبا تمثل في واقعة "عض" ملاكم مغربي لمنافسه.

فخلال النزال الذي جمع الملاكم المغربي يونس بعلا والنيوزيلندي ديفيد نيكيا، في الدور الـ16 لفئة وزن أقل من 91 كغ، حاول بعلة قضم أذن منافسه في الجولة الأخيرة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.