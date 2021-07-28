تشكيلة منتخب مصر لمواجهة أستراليا في أولمبياد طوكيو

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، عن تشكيلة الفريق لمواجهة أستراليا والتي ستقام في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة)، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي. الدفاع: محمود حمدي "الونش" - أحمد حجازي – أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي – أكرم توفيق – أحمد فتوح.

أمامهم: طاهر محمد طاهر – صلاح محسن – رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد صبحي (حارس)، أحمد رمضان "بيكهام" (دفاع)، عمار حمدي – ناصر ماهر – إبراهيم عادل – إمام عاشور (خط وسط) وناصر منسي (هجوم).

ويحتاج منتخب مصر الأولمبي إلى الفوز بالمباراة للتأهل، أما المنتخب الأسترالي فيلعب على فرصتي التعادل والفوز للعبور إلى الدور القادم.

يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الأسترالي ثانيا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني، فيما يقبع المنتخب المصري في قاع الترتيب بنقطة واحدة.