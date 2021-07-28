ريال مدريد يعلن إصابة ألابا بكورونا

ونشر النادي الإسباني بيانا على "تويتر"، اليوم الأربعاء معلنا فيه إصابة لاعبه بالفيروس.

وقال النادي بأنه سيتم عزل اللاعب وتلقيه العلاج، لحين تماثله للشفاء بشكل تام.

يذكر بأن ألابا انضم إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب، ورفضه التجديد مع العملاق البافاري.

وسيحمل ألابا قميص رقم 4 لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو.