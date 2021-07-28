الاتحاد الدولي للتنس يستجيب للاعبين ويؤخر انطلاق المباريات بسبب الحرارة

استجاب الاتحاد الدولي للتنس لمناشدات اللاعبين بتأخير انطلاق المباريات في ألعاب طوكيو لتبدأ الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي غدا الخميس بعد معاناتهم من الحرارة والرطوبة المرتفعة اليوم الأربعاء.

وانتقد دانييل ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا، الأحوال الجوية اليوم بعد أن أبلغ اللاعب الروسي الحكم بأنه يرغب في استكمال المباراة لكنه يريد معرفة من سيتحمل المسؤولية حال وفاته.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان "من أجل صحة وسلامة اللاعبين وبعد مشاورات مكثفة قرر الاتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة التي تشهدها طوكيو".

وكانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس تنطلق الساعة 11 صباحا حتى اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته "رويترز".