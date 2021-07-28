رئيس "النصر" يطالب بنقل اللاعب السعودي من مرحلة لأخرى للحصول على نتائج ضمن المنتخبات

وصف رئيس نادي "النصر" مسلي آل معمر، مشاركة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد "طوكيو"2020" بالجيدة من حيث الأداء، وسيئة من ناحية النتائج.

ونشر رئيس "النصر" تغريدة جاء فيها :"مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في أوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى".

مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء وغير جيدة من ناحية النتائج.



سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا .. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي ..



إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى. — مسلي آل معمر (@musalli9) July 28, 2021

هذا وودع المنتخب السعودي الأولمبياد، بثلاث خسارات أمام ساحل العاح وألمانيا والبرازيل.