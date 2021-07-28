رئيس "النصر" يطالب بنقل اللاعب السعودي من مرحلة لأخرى للحصول على نتائج ضمن المنتخبات

ونشر رئيس "النصر" تغريدة جاء فيها :"مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في أوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى".
مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء وغير جيدة من ناحية النتائج.— مسلي آل معمر (@musalli9) July 28, 2021
سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا .. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي ..
إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى.
هذا وودع المنتخب السعودي الأولمبياد، بثلاث خسارات أمام ساحل العاح وألمانيا والبرازيل.
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