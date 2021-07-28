مصر تفوز على أستراليا 2-0 وتلاقي البرازيل في ربع نهائي الأولمبياد... فيديو

سجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي، في الدقيقة 45، وأحرز عمار حمدي هدف الاطمئنان في الدقيقة 85.
أحمد ريان يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 🇪🇬⚽️#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/WKhZCdDtAR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين، التي تعادلت مع إسبانيا (1-1)، بينما تذيلت أستراليا المجموعة بـ3 نقاط.
وضرب الفراعنة موعدا مع البرازيل في ربع النهائي، بينما ستلعب إسبانيا مع كوت ديفوار، بعدما تصدرت المجموعة برصيد 5 نقاط.
البدلاء يصنعون الفارق 👏🇪🇬#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/2B7TTynvRy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
وستلتقي مصر مع البرازيل السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة (10:00 بتوقيت غرينتش).
ويلتقي المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار السبت 31 يوليو في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت مصر (8:00 بتوقيت غرينتش).
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