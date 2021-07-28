مصر تفوز على أستراليا 2-0 وتلاقي البرازيل في ربع نهائي الأولمبياد... فيديو

حسم منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بفوزه على أستراليا (2-0)، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

سجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي، في الدقيقة 45، وأحرز عمار حمدي هدف الاطمئنان في الدقيقة 85.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين، التي تعادلت مع إسبانيا (1-1)، بينما تذيلت أستراليا المجموعة بـ3 نقاط.

وضرب الفراعنة موعدا مع البرازيل في ربع النهائي، بينما ستلعب إسبانيا مع كوت ديفوار، بعدما تصدرت المجموعة برصيد 5 نقاط.

وستلتقي مصر مع البرازيل السبت المقبل 31 يوليو في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة (10:00 بتوقيت غرينتش).

ويلتقي المنتخب الإسباني متصدر المجموعة الثالثة مع كوت ديفوار السبت 31 يوليو في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت مصر (8:00 بتوقيت غرينتش).