الشناوي بعد تأهل الفراعنة إلى دور الثمانية في الأولمبياد: استفدنا من أخطائنا

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي، أن الفريق استفاد من أخطاء المباريات السابقة، خلال مواجهته منتخب أستراليا التي انتهت بفوزهم بهدفين دون رد.

وتأهل الفراعنة الأولميبي إلى إلى دور الثمانية في مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، بعد صعوده إلى المركز الثاني بأربع نقاط في مجموعة تصدرها منتخب إسبانيا.

وسيلتقي المنتخب الأوليمبي بتلك الطريقة مع البرازيل يوم السبت المقبل 31 يوليو/تموز.

وقال الشناوي في تصريحات متلفزة عقب المباراة: "الفريق استحق الفوز على أستراليا، لأنه وضع من أول البطولة أمامه هدف التأهل ولعبوا مباراة كبيرة أمام إسبانيا القوي الذي يوجه منه لاعبين عديدين شاركوا في يورو 2020، واستفادوا من أخطائهم في تلك المباراة واللقاء التالي أمام الأرجنتين".

وأضاف بقوله "قدمنا أداء جيدا أمام الأرجنتين، ولم يحالفنا التوفيق، ومواجهة أستراليا كانت آخر فرصة لنا، وبمثابة مباراة نهائية، كان لابد من الفوز، لا مجال للتعادل، كما استفدنا من نتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين".

واستدرك الشناوي قائلا "نفذنا التعليمات واللاعبون كانوا رجالا ولديهم هدف واضح، لذا حققنا الفوز بأداء مميز، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني، وأهنئ الشعب المصري الذي نسعى دائما لإسعاده".