سامسونغ تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي... فيديو

وأكدت سامسونغ في بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها ستطلق هاتف "غلاكسي زد فولد 3" القابل للطي يوم 11 أغسطس/ آب.

وأصدرت الشركة الكورية الجنوبية مقطع فيديو تشويقي يزيد الكثير من الجدل حول الهاتف الجديد القابل للطي، خاصة وأنها أرفقته بشعار "بمجرد تجربة أفضل، لن نعود أفضل".

وكان رئيس "سامسونغ"، تي إم روه، قد كشف في تصريحات له في مدونة له، أنه بخلاف إعلان الشركة في الحدث الهام عن ساعة "غلاكسي"، الجديدة التي تعمل بنظام "وير إو س"، وإطلاقها الجيل الثالث من سلسلة هواتف "غلاكسي زد"، فإنها ستزيح الستار أيضا عن أول قلم "إس بن" مصمم خصيصا للهواتف القابلة للطي.