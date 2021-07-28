وزيرة تونسية تتدخل بعد سخرية صحيفة أمريكية من السباح التونسي الحفناوي

تدخلت وزيرة الرياضة التونسية، سعاد العايدي، للرد على انتقادات صحيفة أمريكية، على ملابس السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي، عقب حصوله على ذهبية سباق 400 متر حرة في مسابقة السباحة في أولمبياد "طوكيو 2020".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت تقريرا حول إنجاز الحفناوي، البالغ من العمر 18 عاما، العالمي بفوزه بالميدالية الذهبية، ولكن نشرت معه تعليقا، اعتبره البعض ساخرا من الزي الذي استلم به السباح الشاب الميدالية الذهبية.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها حول تتويج الحفناوي إن الزي الذي صعد به السباح التونسي الشاب، خلال تسلمه الميدالية الذهبية، "لماذا لم يتم منحه زيا رسميا خلال تسلم الميدالية؟".

وردت الوزيرة التونسية، على الصحيفة الأمريكية في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، بقولها إنه على عكس ما أراد البعض ترويجه مكنت وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني البعثة من أزياء رياضية من النوع الرفيع بماركة عالمية، وأزياء رسمية أخرى خاصة للبعثة التونسية من رياضيين وإطارات طبية وإدارية وفنية، المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021".

اول ذهبية للعرب في اولمبياد طوكيو من نصيب التونسي احمد الجفناوي “18 سنة” فقط في سباق الـ400 متر للسباحة الحرة 😍 😍 😍 👏🏻 👏🏻 pic.twitter.com/4iXQwwyIYL — عز (@MnbrMadrid5) July 25, 2021

​وأوضحت أن تلك التعليقات لن تتمكن من قتل فرحتنا وهي مستمرة بشبابنا ورياضيينا على الدوام.

وكان الحفناوي قد أحرز ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة، بتوقيت قدره 3 دقائق و43 ثانية و36 جزءا من الثانية.