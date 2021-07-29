رياضي جزائري يتعرض للعنصرية في الأولمبياد...فيديو

تعرّض الرياضي الجزائري عز الدين لعقاب، المشارك في أولمبياد طوكيو، في "سباق الدراجات ضد الساعة"، لتعليقات عنصرية خلال مشاركته في المنافسات.

فخلال مشاركته في السباق الذي أقيم صباح الأربعاء 28 يوليو/تموز، تعرض لتعليقات عنصرية من طرف المدير الرياضي لمنتخب الدراجات الألماني باتريك مانستر.

ولاقى هذا الأمر موجة استياء واسعة بدأت من ألمانيا لتنتشر سريعا في جميع دول العالم، بعد انتشار مقطع فيديو يثبت الواقعة.

وبحسب ما نشرت قناة "دوتشلاند فونك سبور" فيديو على حسابها الرسمي في "تويتر"، فقد ظهر المدير الرياضي الألماني وهو بصدد تشجيع الدراج الألماني نيكياس أرندت، من أجل تجاوز الدراج الجزائري وآخر من إريتريا، مستخدما عبارة تحمل معاني عنصرية واضحة، عندما قال: "تجاوز راكبي الجمال"، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة من الألمان، وحتى مسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات.

"Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber! Komm!"



Patrick Moster, Radsporttrainer des Bundes Deutscher Radfahrer, versucht Nikias Arndt beim Olympischen Zeitfahren anzufeuern. Vor Arndt fahren ein Algerier und ein Eritreer. #Tokyo2020 pic.twitter.com/UoDLVQWlWf — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) July 28, 2021

وسارع الدراج الألماني أرندت، للاعتذار والتبرؤ من تصرف مدربه، ناشرا تغريدتين أعلن فيها عن رفضه لما صدر من مدربه.

Olympia und der Radsport stehen für Toleranz, Respekt und Fairness. Diese Werte vertrete ich zu 100% und ziehe meinen Hut vor all den großartigen Sportlern, die hier in Tokio aus aller Welt zusammen gekommen sind! #united — Nikias Arndt (@NikiasArndt) July 28, 2021

لاحقا، اعتذر المدرب عما صدر منه خلال السباق، قائلا في الوقت ذاته بأن هذا الأمر كان من المفترض أن لا يحدث.