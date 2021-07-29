ميسي في حصة تدريبية مع أطفاله...فيديو

نشر الحساب الرسمي لنجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على صفحته الخاصة على "إنستغرام" مقطعا مصورا للاعب وأطفاله وهم يمارسون رياضة كرة القدم.

وظهر في المقطع أطفال ميسي، تياجو وماتيو، إلى جانب طفل آخر، وهم يلعبون كرة القدم.

وكانوا يتبادلون الكرة فيما بينهم، بينما وقف الطفل في المنتصف، محاولا جاهدا الحصول على الكرة بعدما تبادل ميسي برفقة أطفاله لعب الكرة فيما بينهم.

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يذكر بأن ميسي عاد إلى برشلونة برفقة عائلته، بعد أن أمضى الأسابيع الماضية في إجازة صيفية في مدينة ميامي الأمريكية ودولة الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابق، أن الأرجنتيني اتفق مع برشلونة على تجديد العقد.