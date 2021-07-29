بسبب لاعب تونسي... تشكيلة يوفنتوس تدخل العزل الصحي

وقال النادي في بيان: "بناء على الاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخل الفريق للعزل ابتداءً من اليوم"، مضيفا أن أصحاب النتائج السلبية للاختبارات يمكنهم التدريب بانتظام، لكن لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج الفريق.
Hamza Rafia tests positive for Covid-19 ➡️ https://t.co/AXUnKzl7YO pic.twitter.com/gH5qPsoi1F— JuventusFC (@juventusfcen) July 29, 2021
ومن المقرر أن يلتقي فريق المدرب ماسيمليانو أليغري مع مونزا وديا بعد غد السبت، قبل مواجهة برشلونة في كامب نو في آخر مباراة ودية قبل الموسم الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.
يذكر أن الدولي التونسي حمزة رفيعة البالغ عمر من العمر 22 عاما، شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول منذ قدومه من أولمبيك ليون في يوليو/ تموز 2019.
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