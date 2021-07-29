بسبب لاعب تونسي... تشكيلة يوفنتوس تدخل العزل الصحي

دخل لاعبو نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، العزل الصحي بعد اكتشاف إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان: "بناء على الاتفاق مع هيئة الصحة المحلية، دخل الفريق للعزل ابتداءً من اليوم"، مضيفا أن أصحاب النتائج السلبية للاختبارات يمكنهم التدريب بانتظام، لكن لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المدرب ماسيمليانو أليغري مع مونزا وديا بعد غد السبت، قبل مواجهة برشلونة في كامب نو في آخر مباراة ودية قبل الموسم الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

يذكر أن الدولي التونسي حمزة رفيعة البالغ عمر من العمر 22 عاما، شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول منذ قدومه من أولمبيك ليون في يوليو/ تموز 2019.