الإيراني طارمي يحصد جائزة أجمل هدف في المسابقات الأوروبية... فيديو

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجائزة الخاصة بأفضل هدف في الموسم في جميع المسابقات الأوروبية للاعب الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو، بعد هدفه بركلة خلفية في مرمى تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وحصل طارمي على 30% تقريبا من أصوات أكثر من 600 ألف صوت في استطلاع للرأي على موقع يويفا على الإنترنت الذي ضم أهدافا للأندية أو للمنتخبات في تصفيات البطولات الدولية.

وحل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني في المركز الثاني بهدفه من تسديدة رائعة في مرمى بلجيكا في دور الثمانية لبطولة أوروبا 2020.

واحتل كيمار روفه مهاجم رنجرز في المركز الثالث بعدما سجل هدفا من منتصف الملعب أمام ستاندار لييج في الدوري الأوروبي.

هذا وسجل المهاجم الإيراني هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بركلة خلفية في الزاوية العليا للمرمى من مسافة 12 ياردة بعد تمريرة عرضية ليقود فريقه للفوز 1-0 خارج أرضه في إياب دور الثمانية على تشيلسي، الذي توج باللقب فيما بعد.