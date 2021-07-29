الأهلي المصري يرفض "بيانا ثلاثيا" أثار جدلا في الوسط الرياضي

أصدر النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، بيانا أبدى فيه اعتراضه على البيان الثلاثي الصادر من قناة النادي بالتعاون مع قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.

وأكد الأهلي في بيانه على أن

"النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته".

🔴| مجلس الإدارة: قناة الأهلي مملوكة للنادي ولا يحق لها الخروج عن سياساته pic.twitter.com/TskPgd7IPs — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 29, 2021

وأوضح أن "ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة". وأشار إلى أن النادي "بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه".

بيان هام مشترك بين قنوات ONTimeSports والأهلي والزمالك ..#ONTime_Sports pic.twitter.com/uD7Dtf0rqJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

ولفت إلى أن "هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، بتجاهلهم التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية التي تصدر عن الآخرين، في حين يهاجمون مسئولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة".

وكانت قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك قد أصدرت بيانا مشتركا في وقت سابق اليوم انتقدت فيه ما وصفته بـ"محاولات مغرضة" لزيادة التعصب بين الناديين المصريين.

وكان المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قال خلال لقائه ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير بقناة "أون تايم سبورت" إن له عتابا على القناة "لأنها لم تكن حيادية أو موضوعية مع الأهلي الفترة الأخيرة".

ورد "شوبير"، علي خالد مرتجي قائلا:"القناة حيادية بنسبة 100% ولا يوجد شبهة تحيز وقد تكون هناك أمور تفهم احيانا بالتحيز، لكن تأكد أن القناة مهنية وحيادية وتعرف قدر وقيمة النادي الأهلي وكذلك الزمالك وباقي الأندية".