قطر تخسر أمام الولايات المتحدة في نصف نهائي الكأس الذهبية...فيديو

اهتزت شباك قطر في الدقائق الأخيرة لتخسر بهدف نظيف أمام الولايات المتحدة في نصف نهائي "الكأس الذهبية" لكرة القدم وتتوقف مسيرتها الرائعة في البطولة القارية.

وأضاع حسن الهيدوس ركلة جزاء للمنتخب القطري، المشارك في بطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) ببطاقة دعوة، بعد 61 دقيقة قبل أن يسجل جياسي زاردس هدف الفوز للولايات المتحدة صاحبة الضيافة في الدقيقة 86.

🎥 Highlights: United States 🇺🇸 books their ticket to the #GoldCup21 final after defeating Qatar 🇶🇦 1-0 in Austin! #ThisIsOurs pic.twitter.com/FHSbtaZWxk — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

وتلتقي الولايات المتحدة في النهائي مع المكسيك التي سجلت هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتهزم كندا 2-1.

وتقدم المنتخب المكسيكي في نهاية الشوط الأول عن طريق أوربلين بينيدا من ركلة جزاء، وعادلت كندا النتيجة عبر تاجون بيوكانن في الدقيقة 57.

وأحرز هيكتور هيريرا هدف الانتصار للمنتخب المكسيكي، الفائز باللقب في 2019، في الدقيقة 99.

وتقاسمت الولايات المتحدة والمكسيك الفوز بلقب الكأس الذهبية منذ 2002، وأحرز كل منهما خمسة ألقاب في البطولة القارية خلال تلك الفترة، بحسب ما نقلت "رويترز".