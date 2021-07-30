السعودية تهاني القحطاني تودع أولمبياد طوكيو

وفازت هيرشكو بنتيجة (11-0) في منافسات فوق 78 كغ، وأنهت مشوار منافستها السعودية في أولمبياد طوكيو.
وقالت اللجنة الأولمبية السعودية في تغريدة على تويتر: "أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو."
📸| أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو 🥋— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021
كل التوفيق في قادم المشاركات باذن الله 🙏#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/r2gdrjTQMS
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