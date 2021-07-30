السعودية تهاني القحطاني تودع أولمبياد طوكيو

ودعت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني، أولمبياد طوكيو بعد خسارتها النزال أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو، برياضة الجودو.

وفازت هيرشكو بنتيجة (11-0) في منافسات فوق 78 كغ، وأنهت مشوار منافستها السعودية في أولمبياد طوكيو.

وقالت اللجنة الأولمبية السعودية في تغريدة على تويتر: "أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو."