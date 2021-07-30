إبداع صلاح أمام هيرتا برلين لم يمنع الخسارة وعودة فان دايك...فيديو

تعرض ليفربول الإنجليزي لخسارة بأربعة أهداف لثلاثة أمام هرتا برلين الألماني، أمس الخميس، ضمن تحضيرات الناديين للموسم الرياضي الجديد 2022/2021.

وقدم المصري محمد صلاح أداء مميزا بلمحة فنية جميلة وصناعة هدف بطريقة مميزة، إلا أن ذلك لم يشفع لناديه الإنجليزي من الخسارة.

وتلقى صلاح (29 عاما) كرة على الجانب الأيسر من منطقة جزاء هرتا برلين، قبل أن يمنح تمريرة حاسمة بعقب القدم، حوّلها الجناح الياباني تاكومي مينامينو إلى هدف عند الدقيقة 42.

جووووووووووول مينامينو يسجل التعادل لليفربول بأسيست عالمي من محمد صلاح بالكعب 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/fdYQTfI2EY — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

كما شهد اللقاء عودة مدافع ليفربول، الهولندي فان دايك، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وشارك في الدقيقة 69، ومن المتوقع بأن يصبح جاهزا بدنيا قبل انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" يوم 13 أغسطس/آب المقبل.