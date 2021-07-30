بطلة أولمبية تستخدم الواقي الذكري لإصلاح قارب الكاياك الخاص بها...فيديو

شاركت اللاعبة الأسترالية، جيسيكا فوكس، المشاركة في أولمبياد طوكيو في رياضة الكاياك أو الكانوي، متابعيها على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقطعا مصورا لإصلاح الأضرار التي لحقت بقاربها خلال مشاركتها بالبطولة.

وحصد المقطع المصور الذي نشرته على العديد من ردود الفعل، وقد ظهر في المقطع عملية إصلاح للقارب الذي تعرض لبعض الخدوش.

حيث يظهر قيام أحد الأشخاص بوضع مادة سوداء تشبه "الإيبوكسي" وهو خليط كربوني، من أجل سد ثقب في القارب، ليضع بعدها الواقع الذكري من أجل تثبيت عملية لصق المادة.

وعلقت فوكس على المقطع المصور، قائلة: "أراهن أنك لم تعرف أبدًا أنه يمكن استخدام الواقي الذكري لإصلاح قوارب الكاياك".

يذكر بأن فوكس توجت، يوم الخميس، بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكانوي المتعرج لفردي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.