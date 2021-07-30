منتخب مصر لكرة اليد يهزم السويد ويتأهل رسميا إلى ربع نهائي الأولمبياد... صور

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا تاريخيا على منتخب السويد بنتيجة 27-22، صباح اليوم الجمعة، ليضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وتقدمت مصر على السويد في الشوط الأول بفارق 4 أهداف حيث حسمه الفراعنة بنتيجة 13-9، قبل الحفاظ على تفوقهم في الشوط الثاني لإنهاء المباراة بنتيجة 27-22.

وبهذه النتيجة، تتأهل مصر رسميا إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد 3 انتصارات وهزيمة وحيدة أمام منتخب الدنمارك متصدر المجموعة الثانية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، وتضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، إسبانيا، الأرجنتين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره البحريني في الجولة الخامسة والأخيرة يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.