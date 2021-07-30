ديوكوفيتش يخسر في نصف نهائي فردي التنس بأولمبياد طوكيو

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف آمال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في أن يكون أول لاعب يكمل الألقاب الذهبية عندما تغلب على اللاعب الصربي بنتيجة 1-6 و6-3 و6-1 في نصف نهائي منافسات فردي التنس بأولمبياد طوكيو، اليوم الجمعة.

وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي جراف في عام 1988.

وسيواجه زفيريف في النهائي الروسي كارين ختشانوف، الذي تغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا، بنتيجة 6-3 و6-3.

وقال كارين ختشانوف: "ألعب التنس من أجل هذه اللحظات.. إنها ذكريات تدوم للأبد".

وكسر ختشانوف إرسال منافسه الإسباني مرتين وارتكب أربعة أخطاء سهلة فقط في المجموعة الأولى.