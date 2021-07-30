راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يخضع لعملية جراحية

يخضع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، لعملية جراحية في الكتف.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد أن قرار العملية الجراحية جاء بعد مشاورات بين راشفورد البالغ عمره 23 عاما، والمدرب والطاقم الطبي للفريق ومتخصصين، وذلك لحل مشكلة الكتف، حسبما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف النادي في بيان له أن "راشفورد سيركز على برنامج إعادة التأهيل من أجل العودة في أسرع وقت ممكن للمنافسات".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت، في وقت سابق هذا الشهر، أن راشفورد قد يغيب لمدة 12 أسبوعا.

وأصيب راشفورد في الكتف خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق خلال وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا.

وكان راشفورد ضمن ثلاثة لاعبين إنجليز، إلى جانب جيدون سانشو وبوكايو ساكا، أهدروا ركلات ترجيح خلال الهزيمة أمام إيطاليا في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وتعرض هذا الثلاثي لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، ما تسبب في إدانة من قائد ومدرب إنجلترا والعديد من المسؤولين في مجالات مختلفة.