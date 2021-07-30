بوتين يوجه بتشكيل فريق عمل للتعاون مع قطر في التحضير لكأس العالم 2022

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنشاء مجموعة عمل للتعاون مع قطر بشأن التحضير لكأس العالم 2022، برئاسة مساعد الرئيس إيغور ليفيتين، وتم نشر الوثيقة بالبوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

وجاء في الوثيقة "تشكيل فريق عمل مشترك بين الإدارات لضمان التفاعل بين روسيا الاتحادية ودولة قطر بشأن التحضير لكأس العالم لكرة القدم 2022 وإقامته. تعيين رئيس فريق العمل المشترك بين الإدارات، مساعد رئيس روسيا الاتحادية إيغور ليفيتين".

وجاء في البيان بأنه يتوجب على ليفيتين، اختيار فريق العمل المشترك بين الإدارات في غضون شهر، ويجب على الحكومة تقديم المساعدة لعمل المجموعة.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في وقت سابق مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تحضيرات واستعدادات قطر لإستضافة مونديال 2022، واتفقا على إقامة تعاون مشترك مع مراعاة التجربة الروسية في إقامة مثل هذه الفعاليات.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني... تمت خلالها مناقشة مسألة التحضير لاستضافة مونديال 2022 في قطر، وتم الاتفاق على إقامة تعاون عملي ولا سيما في قضايا الرياضة، والدعم الثقافي والطبي للبطولة المقبلة، مع مراعاة تجربة روسيا في تنظيم مثل هذا الحدث الكبير".

وأضاف البيان، بأن الجانبين اتفقا على إجراء اتصالات على مختلف المستويات.