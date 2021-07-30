قنوات فضائية سعودية تعلن بثها لمباريات الدوري

أكدت شركة الرياضة السعودية نقل مسابقات كرة القدم السعودية على قنوات " SSC" الفضائية المفتوحة.

وقالت الشبكة في بيان رسمي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على VIP) وجهاز (GOBX)".

شركة الرياضة السعودية تعلن نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة، ونقل البطولات الآسيوية حصرياً على(شاهد VIP) وجهاز (GOBX) pic.twitter.com/3ACDq2ByyI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2021

وأكدت، في بيان رسمي، تعاقدها مع قنوات MBC لتقديم خدمات البث لهذه القنوات، ونقل أحداث المسابقات السعودية، إضافة إلى البث عبر منصة شاهد كخيار إضافي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، لمدة موسم واحد.

وستتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات المسابقتين، ونقل المباريات فضائيا ورقميا في الموسم المقبل.

يذكر أن شركة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق إطلاق قنوات رياضية جديدة تحت اسم SSC لنقل الدوري السعودي الموسم المقبل.