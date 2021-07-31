استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من أولمبياد طوكيو بسبب المنشطات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من منافسات الأولمبياد بعدما جاءت نتيجة اختبار المنشطات إيجابية.

وحسب "فرانس24"، قالت الوحدة في بيان إن "أوكاغباري أظهرت اختبارا إيجابيا لهرمون النمو البشري".

Tokyo 2021 : avant la finale du 100 m, la Nigériane Blessing Okagbare suspendue pour dopage https://t.co/5ZPD5Q2mDO pic.twitter.com/YRiMJDjRTK — FRANCE 24 – Sports (@SportF24) July 31, 2021

وأوضحت أن "الاختبار أجري في 19 تموز/يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر اليوم".

First doping story of #Tokyo2020 involving positive test. And it’s a big name in Nigerian sprinter Blessing Okagbare. She’d already started 100m and was due to run in semi finals later today. Now suspended and will be scratched from start list. #Olympics pic.twitter.com/rWfGaZbARf — Sonja McLaughlan (@Sonjamclaughlan) July 30, 2021

وكانت أوكاغباري قد فازت بمجموعتها في التصفيات لسباق 100 م سيدات، أمس الجمعة، محققة زمنا قدره 11.05 ثانية.

وتعد أوكاغباري أولى الحالات التي يتم استبعادها من أولمبياد طوكيو بعد استبعاد 10 من زملائها الرياضيين النيجيريين من المشاركة في البطولة قبيل انطلاق المنافسات لنفس الأسباب.

وكانت الوكالة الدولية للاختبارات قد أعلنت، يوم الجمعة، عن إجراء أكثر من 3100 اختبار منشطات ، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن 2240 رياضيا من 150 دولة، أجروا اختبارات الكشف عن المنشطات، حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن نصف هذه الاختبارات تمت في إطار المنافسات، فيما جرى النصف الآخر خارج إطار المنافسات.

وذكرت الوكالة الدولية للاختبارات أن رياضات الدراجات ورفع الأثقال والسباحة والتجديف وألعاب القوى، جاءت ضمن الرياضات العشر الأعلى خضوعا للاختبارات خلال الأولمبياد.

وأضافت الوكالة في بيانها، أن الصين والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا والدولة المضيفة اليابان، من بين أكثر 10 دول خضع رياضيوها للاختبارات، بجانب روسيا.

وخصصت الوكالة برنامجا مكثفا لاختبارات المنشطات قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، ونفذت ما يقرب من 80 في المئة من نحو 25 ألف توصية للاتحادات الرياضية ووكالات مكافحة المنشطات.