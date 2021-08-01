روسيا تحرز ذهبية الزوجي المختلط للتنس في أولمبياد طوكيو

أحرز الروسيان أندريه روبليف وأنستاسيا بافليوتشنكوفا، اليوم الأحد، ذهبية منافسات الزوجي المختلط للتنس في أولمبياد طوكيو، بعد فوزهما على مواطنيهما إيلينا فيسنينا وأسلان كاراتسيف.

وبحسب قناة "زيفزدا" الروسية جاءت نتيجة المباراة خلال الأشواط الثلاثة بـ 6-3 و6-7 و13-11، في طوكيو.

كما نال الزوجي الأسترالي آشلي بارتي وجون بيرز الميدالية البرونزية، أمس السبت، بعد انسحاب الزوجي الصربي المؤلف من نوفاك ديوكوفيتش ونينا ستويانوفيتش.

يذكر أن الاتحاد الدولي للتنس قد قرر تنظيم مباريات كرة المضرب في "أولمبياد طوكيو" في وقت متأخر بعد مخاوف تتعلق بصحة اللاعبين.