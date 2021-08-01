القطري معتز برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو... صور وفيديو

وبدأ برشم طريقه لنيل الذهبية بمحاولة أولى قفز فيها 2.27 م، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية.
#WhatGravity 👐🏻 #كلنا_الأدعم @mutazbarshim pic.twitter.com/op1qJ8E3sY— Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) August 1, 2021
ثم تجاوز ارتفاع 2.33 من المحاولة الأولى، ثم استمر التألق القطري مع تجاوز قفزة 2.35 من المحاولة الأولى بنجاح مبهر، قبل أن ينجح في قفز 2.37، فاستمر في ريادته للترتيب العام للمتنافسين.
فرحة الذهب الأولمبي ..لا تضاهيها فرحة أخرى— Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) August 1, 2021
مبروووك يابطل 🥇🦅🇶🇦#Tokyo2020 #qatar pic.twitter.com/R3BHbXMMAh
وشهدت محاولة قفز 2.39 م قمة الإثارة حيث فشل جميع المتسابقين في تخطي هذا الارتفاع فذهبت الذهبية إلى معتز برشم ودولة قطر في لقطة تاريخية.
الذهب .. للذهب 🥇— Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) August 1, 2021
مبروك لقطر 🇶🇦 #Tokyo2020 || #كلنا_الأدعم pic.twitter.com/SlaDHBaU9z
وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، بعدما توج الرباع القطري فارس حسونة أمس بذهبية وزن 96 كغ في رفع الأثقال.
لديكم "برشم" .. لا تقلقوا 🦅— Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) August 1, 2021
الذهب مضمون 🥇👏🇶🇦 @mutazbarshim #كلنا_الأدعم || #Tokyo2020
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وكان قد سبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" عندما حقق قفزة بارتفاع 2.37 م.
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يحتضن البطل الذهبي معتز برشم في فرحة تاريخية لن تنسى 👏🇶🇦#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/bhgbcnYvkb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 1, 2021
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