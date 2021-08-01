القطري معتز برشم يحرز ذهبية الوثب العالي في أولمبياد طوكيو... صور وفيديو

حقق البطل القطري معتز برشم إنجازا تاريخيا ومنح بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وبدأ برشم طريقه لنيل الذهبية بمحاولة أولى قفز فيها 2.27 م، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية.

ثم تجاوز ارتفاع 2.33 من المحاولة الأولى، ثم استمر التألق القطري مع تجاوز قفزة 2.35 من المحاولة الأولى بنجاح مبهر، قبل أن ينجح في قفز 2.37، فاستمر في ريادته للترتيب العام للمتنافسين.

فرحة الذهب الأولمبي ..لا تضاهيها فرحة أخرى

مبروووك يابطل 🥇🦅🇶🇦#Tokyo2020 #qatar pic.twitter.com/R3BHbXMMAh — Qatar Athletics Fed (@qatarathletics) August 1, 2021

وشهدت محاولة قفز 2.39 م قمة الإثارة حيث فشل جميع المتسابقين في تخطي هذا الارتفاع فذهبت الذهبية إلى معتز برشم ودولة قطر في لقطة تاريخية.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، بعدما توج الرباع القطري فارس حسونة أمس بذهبية وزن 96 كغ في رفع الأثقال.

وكان قد سبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" عندما حقق قفزة بارتفاع 2.37 م.