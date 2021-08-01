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    مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو

    الجهاز الفني للأهلي المصري يعقد جلسات نفسية لدعم لاعبه طاهر

    © REUTERS / MOLLY DARLINGTON
    رياضة
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    يعقد الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، جلسات نفسية لدعم اللاعب طاهر محمد طاهر والذي شارك في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي المصري.

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    وقال موقع "اليوم السابع" إن قرار الجهاز الفنى بعقد جلسات نفسية لطاهر جاء في أعقاب انتظام اللاعب فى مران المارد الأحمر لدعمه نفسيا ومعنويا، بعدما واجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب خروج المنتخب الأوليمبي من أوليمبياد طوكيو بعد الهزيمة من البرازيل.

    وفاز المنتخب البرازيلي على مصر بهدف نظيف في ربع نهائي منافسات كرة القدم، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

    وقال المدير الفني لمنتخب البارزيل: "كان يجب أن نقتل كل فرصة تسنح لنا، وكنا نعلم أننا ما كنا لنحصل على الكثير من الفرص خلال المباراة، وربما الخطيئة الوحيدة لنا خلال المباراة أننا لم نسجل الهدف الثاني، وهذا كنا سيمنحنا سلام نفسي، فهذه المباريات دائمًا تكون مغلقة وتلعب على التفاصيل".

    ووجه شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي كلمة للاعبي المنتخب بعد الخسارة، قال فيها: "أشكركم على المجهود الذي قدمتموه طوال البطولة فلقد بذلتم جهدا كبيرا".

    من جانبه، علق اللاعب المصري طاهر محمد طاهر، على خروج منتخب بلاده من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من منتخب البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وكتب طاهر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام": "تأثرت بالنتيجة، ولكن أود أن أشكر زملائي فى الفريق على العمل الشاق الذى قاموا به يوميًا، بالنسبة لباقي فريق العمل، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق".

    وأضاف طاهر محمد طاهر: "خسرنا مباراة لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير.. شكرا للجماهير على الشغف والدعم الذى لا يتأخر! بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

    وتابع نجم الأهلى، "عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية، إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة! كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح، شكرا طوكيو".

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