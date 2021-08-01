أهداف فوز تشيلسي على أرسنال 2-1... فيديو

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وشهد ملعب الإمارات المباراة التي جمعت الفريقين الكبيرين، حيث تقدم الألماني كاي هافرتز لتشيلسي في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من المهاجم تيمو فيرنر، بحسب موقع "في الغول".

وتمكن جرانيت شاكا في تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 69 بعد متابعة لركلة ركنية نفذها نيكولاس بيبي، ثم حسم المهاجم تامي أبراهام المباراة لصالح تشيلسي بهدف في الدقيقة 72 مستغلا تمريرة خاطئة من هيكتور بيليرين مدافع أرسنال.

Granit Xhaka equalises for Arsenal. 1-1 now. pic.twitter.com/DxSvNGOgIF — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021

يذكر أن "بين وايت" مدافع أرسنال الجديد شارك لأول مرة مع فريقه في هذه المباراة، كما شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني مع أرسنال في بداية المباراة، وغادر في الدقيقة 70 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب جوسيف ويلوك.

Héctor Bellerín makes a mistake which allows Chelsea to immediately retake the lead. pic.twitter.com/NEM667vWja — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021

وينتظر أرسنال مواجهة قوية في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه الفريق الصاعد حديثا برينتفورد، بينما يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس.