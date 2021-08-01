أهداف فوز تشيلسي على أرسنال 2-1... فيديو

وشهد ملعب الإمارات المباراة التي جمعت الفريقين الكبيرين، حيث تقدم الألماني كاي هافرتز لتشيلسي في الدقيقة 27 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة من المهاجم تيمو فيرنر، بحسب موقع "في الغول".
Chelsea take the lead. 1-0. pic.twitter.com/1R9XKsy5S1— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021
وتمكن جرانيت شاكا في تسجيل هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 69 بعد متابعة لركلة ركنية نفذها نيكولاس بيبي، ثم حسم المهاجم تامي أبراهام المباراة لصالح تشيلسي بهدف في الدقيقة 72 مستغلا تمريرة خاطئة من هيكتور بيليرين مدافع أرسنال.
Granit Xhaka equalises for Arsenal. 1-1 now. pic.twitter.com/DxSvNGOgIF— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021
يذكر أن "بين وايت" مدافع أرسنال الجديد شارك لأول مرة مع فريقه في هذه المباراة، كما شهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني مع أرسنال في بداية المباراة، وغادر في الدقيقة 70 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب جوسيف ويلوك.
Héctor Bellerín makes a mistake which allows Chelsea to immediately retake the lead. pic.twitter.com/NEM667vWja— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 1, 2021
وينتظر أرسنال مواجهة قوية في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه الفريق الصاعد حديثا برينتفورد، بينما يلعب تشيلسي أمام كريستال بالاس.
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