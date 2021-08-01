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    جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية

    الزمالك المصري يشكو الأهلي إلى النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام و"الجبلاية"

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    رياضة
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    أصدر نادي الزمالك المصري، بيانا رسميا، اليوم الأحد، أكد فيه مواصلة الدفاع عن حقوق أبناء النادي، ورفضه الانزلاق للغة الصغار، معتبرا أن البعض غره حسن الخلق.

    وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري برئاسة الكابتن حسين لبيب في اجتماعها الطارئ، بتقديم شكوى إلى النائب العام بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك وكابتن الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا.

    كما قرر النادي تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز الحادث من مدير الكرة في النادي الأهلي، وتقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

    وقرر أيضا شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق الزمالك، وتكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة، كما كلف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني.

    وقال البيان، إن الزمالك يرفض أن ينزلق إلى لغة الصغار العوام والسوقة، حيث المشاحنات والتراشق بما لا يليق من العبارات وافتعال معارك وهمية، يعلو فيها الصوت ليبدو فيها صاحبه منتصرا، مطالبا جميع الأطراف أن "يفهموا لغتنا ويقدروها فلا يعمد أحدهم إلى تشويه الحقائق وتضليل الجماهير وإثارة عاطفتهم ودغدغة مشاعرهم للاستقواء بهم من غير حق في مواجهة الآخرين".

    ودعا الجميع إلى الارتقاء فورا لمستوى المسؤولية وأن يضطلع كل طرف بواجباته من غير تحايل أو مواربة، مؤكدا دعمه التام وتقديره لكافة الإعلاميين الداعمين له بحق وموضوعية ورفضه لكل محاولات الترهيب التي تستهدف إثناءهم عن أداء رسالتهم الإعلامية.

    كما أعلن الزمالك في بيانه، رفضه بأشد العبارات أي محاولة للإساءة إلى أي من أبنائه أو منتسبيه أيا كانت صفتهم أو موقعهم، مؤكدا أنه سوف يتخذ كل السبل في هذا الشأن.

    ​وكان النادي الأهلي المصري، أصدر يوم الخميس الماضي، بيانا أبدى فيه اعتراضه على البيان الثلاثي الصادر من قناة النادي بالتعاون مع قناتي أون تايم سبورتس والزمالك.

    وأكد الأهلي في بيانه على أن "النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادى أو الخروج عن سياساته". وأوضح أن "ما جاء فى البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة".

    وأشار إلى أن النادي "بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه"، لافتا إلى أن "هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، بتجاهلهم التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية التي تصدر عن الآخرين".

    وكانت قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك، أصدرت بيانا مشتركا صباح الخميس الماضي انتقدت فيه ما وصفته بـ"محاولات مغرضة" لزيادة التعصب بين الناديين المصرييين.

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