أفشة يفوز بجائزة أفضل هدف في أبطال أفريقيا للمرة الثانية... فيديو

فاز لاعب النادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، اليوم الأحد، بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن حساب دوري أبطال أفريقيا على "فيسبوك"، فوز أفشة بنفس الجائزة للمرة الثانية على التوالي باختيار الجماهير، وذلك عن هدفه في مرمى نادي فيتا كلوب.

وكان أفشة قد فاز بجائزة أفضل هدف في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا عن هدفه في مرمى نادي الزمالك، وهو الهدف الذي جاء في نهائي البطولة وحسمها لصالح المارد الأحمر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أثنى على لاعب في النادي الأهلي المصري، قبيل ساعات من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الفريق المصري و"كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي، والتي فاز بها الأهلي.

ونشر "كاف" على صفحته الرسمية في "تويتر"، تغريدة جديدة أثنى فيها على محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، مؤكدا أنه يسجل ويصنع الأهداف.

ونشر كاف شريط فيديو لأفشة وهو بقميص المنتخب المصري لكرة القدم، أكد من خلاله أنه نجم بارز في كتيبة الفراعنة الهجومية، لم يكتف بصنع الأهداف فحسب، ولكن بتسجلها أيضا.