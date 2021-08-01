بيل غيتس يدعم خطيب ابنته المصري نايل نصار في أولمبياد طوكيو

حرص الملياردير بيل جيتس على أن يشارك متابعيه صورة لخطيب ابنته جنينفر المصري نايل نصار والذي يشارك في أولمبياد 2020.

ونايل نصار يشارك في بطولة الألعاب الأولمبية في طوكيو بمنافسات الفروسية.

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وعبر "إنستغرام" نشر الملياردير الأمريكي بيل غيتس، صورة لنايل نصار في واحدة من منافساته السابقة.

وقال بيل غيتس: "أؤيد الكثير من الرياضيين في طوكيو، لكن ليس أكثر من صهري نايل نصار.. حظا سعيدا يا نايل".