العرب يتألقون بذهبية جديدة في طوكيو عن طريق المغربي سفيان بقالي.. فيديو

فاز العداء المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى بألعاب طوكيو في الملعب الأولمبي اليوم الاثنين.

ونجح المغربي سفيان البقالي في إحراز الميدالية ذهبية، بتوقيت 08:08:90، متبوعا بالإثيوبي غيرما بتوقيت 08:10:38، ثم الكيني كيغن بتوقيت 08:11:45.

​بذلك، يكون البقالي، ذو الـ25 عاما، منح المغرب ميدالية ذهبية هي الأولى في طوكيو والأولى في الألعاب الأولمبية منذ 2004.

وسبق للبقالي أن أحرز ميدالية فضية في بطولة لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.