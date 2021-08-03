تركي آل الشيخ يشترك في العضوية الذهبية لناديي الاتحاد والأهلي السعوديين

وغرد الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، قائلا "الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبوناصر...الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم".
ليرد آل الشيخ على التغريدة بـ "تم".
الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر @Turki_alalshikh— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 3, 2021
الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم 👍👍🙏🙏 pic.twitter.com/hw4SMtmEUX
كما نشر نادي الأهلي السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يعلن فيها اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.
وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري "فكره جميله وبشترك الآن معكم".
هذا وقتكم لدعم ناديكم.. 💚— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 2, 2021
للاشتراك في بطاقات العضوية لجميع الفئات عبر الرابط التالي ⤵️https://t.co/vUcG71XoRq#الأهلي_يحتاجكم#جمهور_الأهلي_أعضاء_شرفه https://t.co/xDqj7LCZxg
وتقدرقيمة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.
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