تركي آل الشيخ يشترك في العضوية الذهبية لناديي الاتحاد والأهلي السعوديين

كشف ناديا الأهلي والاتحاد السعوديان لكرة القدم عن اشتراك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في العضوية الذهبية لهما.

وغرد الإعلامي الرياضي المنتمي لنادي الاتحاد جمال عارف لآل الشيخ بصورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، قائلا "الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبوناصر...الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم".

ليرد آل الشيخ على التغريدة بـ "تم".

الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر @Turki_alalshikh

الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم 👍👍🙏🙏 pic.twitter.com/hw4SMtmEUX — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) August 3, 2021

كما نشر نادي الأهلي السعودي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، يعلن فيها اشتراك آل الشيخ في العضوية الذهبية لنادي الأهلي غريم الاتحاد ومنافسه في مدينة جدة.

وغرد آل الشيخ ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري "فكره جميله وبشترك الآن معكم".

هذا وقتكم لدعم ناديكم.. 💚



للاشتراك في بطاقات العضوية لجميع الفئات عبر الرابط التالي ⤵️https://t.co/vUcG71XoRq#الأهلي_يحتاجكم#جمهور_الأهلي_أعضاء_شرفه https://t.co/xDqj7LCZxg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 2, 2021

وتقدرقيمة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد 100000 ريال سعودي وهي قيمة بطاقة الجماهير الذهبية بالنادي الأهلي ذاتها.