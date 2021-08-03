البرازيل تطيح بالمكسيك وتتأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو

وشهد اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي تعادلا سلبيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق البرازيلي، بنتيجة 4 أهداف لهدف.
وسجل للمنتخب البرازيلي كل من داني ألفيس، غابرييل مارتينيلي، برونو غيماريس وجيسوس كارفاليو، وسجل للمنتخب المكسيكي هدفه الوحيد، كارلوس رودريغيز.
فيما أضاع كل من إدواردو أغويري ويوهان فاسكيز ضربتي ترجيح للمنتخب المكسيكي.
FIM DE JOGO! ESTAMOS NA FINAL DOS JOGOS OLÍMPICOS!!!!!!!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 3, 2021
Em jogo muito disputado, a #SeleçãoOlímpica avança nos pênaltis e vai buscar a medalha de ouro!
🇧🇷 (4) 0x0 (1) 🇲🇽 | #BRAxMEX #JogosOlímpicos pic.twitter.com/LEI14L9S2v
هذا وسيواجه المنتخب البرازيلي في النهائي، والذي سيلعب يوم السبت 7 أغسطس على استاد "نيسان"، الفائز من لقاء اليابان وإسبانيا، اليوم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)