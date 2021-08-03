البرازيل تطيح بالمكسيك وتتأهل إلى نهائي أولمبياد طوكيو

أطاحت البرازيل بالمكسيك من نصف نهائي أولمبياد طوكيو بكرة القدم بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي تعادلا سلبيا، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للفريق البرازيلي، بنتيجة 4 أهداف لهدف.

وسجل للمنتخب البرازيلي كل من داني ألفيس، غابرييل مارتينيلي، برونو غيماريس وجيسوس كارفاليو، وسجل للمنتخب المكسيكي هدفه الوحيد، كارلوس رودريغيز.

فيما أضاع كل من إدواردو أغويري ويوهان فاسكيز ضربتي ترجيح للمنتخب المكسيكي.

FIM DE JOGO! ESTAMOS NA FINAL DOS JOGOS OLÍMPICOS!!!!!!!



Em jogo muito disputado, a #SeleçãoOlímpica avança nos pênaltis e vai buscar a medalha de ouro!



🇧🇷 (4) 0x0 (1) 🇲🇽 | #BRAxMEX #JogosOlímpicos pic.twitter.com/LEI14L9S2v — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 3, 2021

هذا وسيواجه المنتخب البرازيلي في النهائي، والذي سيلعب يوم السبت 7 أغسطس على استاد "نيسان"، الفائز من لقاء اليابان وإسبانيا، اليوم.