المنتخب المصري لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب كرة اليد المصري إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزه على نظيره الألماني بفارق 5 أهداف.

وحسم المنتخب المصري اللقاء بنتيجة (31-26) ليتأهل بذلك للمرة الأولى في التاريخ إلى نصف النهائي، حيث نجح المنتخب في تحقيق المركز الأفضل في تاريخه بدورة أتالانتا 1996 حين حصد الفراعنة المركز السادس.

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المنتخب المصري🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 يتأهل الى نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب الالماني بفارق ٥ اهداف



مبروووووووووووووووووك للشعب المصري 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬#OlympicGames #Handball #egy https://t.co/TQcc912yQA pic.twitter.com/bHzuoy2vhc — اولمبياد طوكيو (@toky0_20) August 3, 2021

​وكان المنتخب المصري مسيطرا على المباراة من البداية حيث تقدم في الدقائق الأولى بنتيجة 6-1، وسط تألق حارس المرمى كريم هنداوي الذي تصدى لـ3 كرات، ساهمت في تقدم المنتخب المصري، لينهي الشوط الأول بنتيجة 16 -12.

وبذلك يلتقي المنتخب المصري نظيره الفرنسي قبل نهائي أولمبياد طوكيو الخميس المقبل، بينما تجمع المباراة الثانية بين الدنمارك وأسبانيا.