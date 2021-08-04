رسميا... تعيين لويس فان غال مدربا لمنتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين لويس فان غال مديرا فنيا لمنتخب هولندا.

ووفقا لبيان الاتحاد الهولندي، تم تعيين فان غال مديرا فنيا للمنتخب حتى كأس العالم بقطر 2022.

Louis van Gaal is officieel benoemd als de nieuwe bondscoach van Oranje. Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek vormen zijn technische staf. https://t.co/oohV6Hf5U2 — KNVB (@KNVB) August 4, 2021

وسيبدأ فان غال مهمته في سبتمبر/ أيلول المقبل، بثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم.

وسيخلف فرانك دي بور الذي استقال من منصبه، عقب خسارة هولندا أمام التشيك (2-0) في دور الـ 16 لبطولة يورو 2020، الشهر الماضي.

وسبق لفان غال قيادة منتخب هولندا في الفترة ما بين 2000 إلى 2002 ثم في الفترة من 2012 إلى 2014.

كما لم يتول فان جال قيادة أي فريق، منذ أن رحل عن مانشستر يونايتد في نهاية موسم 2015/2016.

وقال فان غال في أول تصريح له بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب الهولندي، إن "كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي دائما، وتدريب المنتخب الوطني شرف كبير بالنسبة لي".