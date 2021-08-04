المصري محمد إبراهيم يفوز ببرونزية المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو

توج محمد إبراهيم "كيشو" لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد فوزه على البطل الروسي، أرتيم سكور.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن كيشو نجح، من خلال الفوز على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية، في التتويج بالميدالية المصرية الثامنة في عالم المصارعة بالأولمبياد، والتي سبق وأن شهدت تتويج كرم جابر بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004.

الله أكبر .. ياكاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات 😍🇪🇬



كيشو يتوج بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الروسي أرتيم سوركوف بمنافسات المصارعة الروماني وزن 67 كجم. ❤🤲 pic.twitter.com/Aw21hsHxGC — Yallakora (@Yallakoranow) August 4, 2021

وأشارت إلى أن هذه الميدالية تعتبر الثالثة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد برونزيتي التايكوندو، وهي الميدالية 35 في تاريخ مصر الأولمبي، والبرونزية رقم 18 في تاريخ مصر، والثامنة في المصارعة.