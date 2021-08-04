روسيا تحصد ميداليتها الذهبية الـ14 في الأولمبياد

حصدت روسيا ميداليتها الذهبية الـ14 في أولمبياد طوكيو، وهذه المرة كان من خلال رياضة السباحة المتزامنة أو كما تعرف أيضا بـ"الباليه المائي"، في زوجي السيدات.

وفازت السباحتان الروسيتان سفيتلانا روماشينا وسفيتلانا كوليسنيشنكو بالميدالية الذهبية في مسابقة الثنائي في أولمبياد طوكيو.

وأعلنت البطلة الأولمبية ست مرات في السباحة المتزامنة سفيتلانا روماشينا أن ألعاب طوكيو ستكون الأخيرة في مسيرتها الرياضية.

وأصبحت روماشينا أول بطلة أولمبية تفوز ست مرات في تاريخ الألعاب.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، قالت روماشينا "أفهم أن هذه هي آخر ألعابي الأولمبية، أنا لست شابة. القوة البدنية ليست كما كانت في سن 18 عاما. الآن أنا أسبح على الخبرة. ليس الشباب، أنا لست حصانا صغيرا متحمس، يركض بأقصى سرعة بغض النظر عن المكان. أنا الآن حصان متمرس! لدرجة أنه يفكر مئات المرات "هل من الضروري الركض في مكان ما على الإطلاق؟".

بالإضافة إلى الفوز في طوكيو، فازت روماشينا البالغة من العمر 31 عاما بالميدالية الذهبية الأولمبية في المجموعة عام 2008 في بكين ولندن وريو دي جانيرو، وحصلت على ذهبيتين في دويتو مع إيشينكو في مجموعة.