الرباع معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

حقق الرباع السوري معن أسعد الميدالية البرونزية في وزن 109 كجم، ضمن منافسات رفع الأثقال، بأولمبياد طوكيو.

وحل أسعد في المرتبة الثالثة في وزن 109 كغ ضمن منافسات رفع الأثقال، بعدما حمل 424 كغ في المجموع، ليمنح سوريا أول ميدالية في أولمبياد طوكيو.

ونجح الجورجي لاشا تالاخادزي في الحصول على المرتبة الأولى، بعدما نجح في رفع 488 كغ، وهو رقم قياسي عالمي.

وفي المركز الثاني جاء الإيراني على داوودي الذي رفع 441 كغ.