ميسي يجدد عقده اليوم مع برشلونة

وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى مدينة برشلونة، مساء الأربعاء 4 أغسطس/آب، حيث ينتظر توقيعه على عقده الجديد مع فريق برشلونة الإسباني خلال الساعات المقبلة.

وشوهد، مساء أمس، ميسي في مطار إلبرات مع عائلته، وقد وافق اللاعب صاحب الـ34 عاما على خفض راتبه السنوي بنسبة 50%، حتى يوقع مع برشلونة إلى عام 2026.

🔵🔴 Leo Messi y su familia en Barcelona. El argentino firmará su último contrato con el Barça



📻@partidazocope #FCBlive pic.twitter.com/kqlYkv57Xs — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 4, 2021

وأشار موقع "جول" إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيجدد عقده اليوم الخميس، لوضع حد للجدل المثار حول مستقبله وليحقق وعد الرئيس خوان لابورتا بإنهاء الأمر قبل الثامن من أغسطس.

أخبار رائعة لمشجعي برشلونة 😍



أخبار سيئة لفرق أوروبا 😰



ليونيل ميسي سيجدد عقده اليوم ✍️🐐



حتى.. 2026 🤯 pic.twitter.com/qBDt4VmJJt — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2021

وتزامنت صور وصول ميسي إلى إقليم كتالونيا مع حديث المدرب رونالد كومان، بعد مباراة البرسا وسالزبورج الودية، حيث قال: "أهم شيء أن يبقى ميسي معنا".

وشهدت حسابات برشلونة المادية انفراجة، بعد اتفاقية الدوري الإسباني وصندوق "Cvc" الأمريكي، التي جعلت الرابطة تسمح للبرسا أخيرا بقيد الصفقات الجديدة، باعتبار أن 250 مليون يورو في طريقهم لخزائن النادي الكتالوني.