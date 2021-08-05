مصر تخسر أمام فرنسا وتنافس على البرونزية

فاز المنتخب الفرنسي لكرة اليد، على نظيره المصري، اليوم الأربعاء، بنتيجة (27 - 23)، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل المنتخب الفرنسي بهذا الفوز إلى المباراة النهائية، فيما ينافس منتخب مصر على الميدالية البرونزية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وخلال المباراة لعب المنتخب المصري مباراة صعبة، وتألق اللاعبون يحيى الدرع وعمر الوكيل، وكان منتخب مصر ندا قويا لنظيره الفرنسي، إلا أنه لم يستطع الفوز بالمباراة.

يشار إلى أن المنتخب المصري لعب لكرة اليد 5 مباريات، في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، نجح خلالها في الفوز بـ4 لقاءات، وخسر في مواجهة واحدة وجاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بدور المجموعات.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31- 26 في مباراة الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن ينافس المنتخب المصري لكرة اليد على الميدالية البرونزية مع الفائز من الدنمارك وإسبانيا، كما تنطلق مباراة المركز الثالث، يوم السبت المقبل، 7 أغسطس/آب.