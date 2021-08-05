إعلام: غريليش إلى مانشستر سيتي في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن جاك غريليش، صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزي، سيخضع للفحص الطبي صباح اليوم، تمهيدا لانتقاله إلى نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

فبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، بأن إدارة السيتي ستعلن عن انضمام صاحب الـ25 عاما خلال الساعات المقبلة، مضيفة أنه سيكلف السيتزنس 100 مليون جنيه إسترليني، على أن يوقع على عقد لمدّة خمس سنوات ينتهي في يونيو/ حزيران عام 2026.

Jack Grealish to Manchester City, here we go! Paperworks signed tonight between Aston Villa and City. £100m final fee, contract also signed until June 2026. 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MCFC



Grealish will undergo his medical in Manchester on Thursday morning in order to complete the record-deal. pic.twitter.com/JwVvEn5Ewl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021

وكشفت الشبكة أن جاك غريليش سيحصل على راتب أسبوعي مع مانشستر سيتي قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ ​الدوري الإنجليزي، لتتجاوز صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016 بقيمة 93 مليون جنيه إسترليني.

ويريد غوارديولا أن يمنح جاك غريليش فرصة للمشاركة ضد ليستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت المقبل في 7 أغسطس/ آب.