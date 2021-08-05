ساندرا سانشيز تحصد "ذهبية الكاتا" في كاراتيه السيدات بأولمبياد طوكيو

حققت اللاعبة الإسبانية، ساندرا سانشيز، "ذهبية الكاتا" للسيدات، وذلك في أول ظهور للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، متفوقة على كل من اليابان وهونغ كونغ وإيطاليا.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن سانشيز فازت بذهبية الكاتا للسيدات في الكارتيه، متفوقة على اليابانية كيو شيميزو، التي فازت بالميدالية الفضية، بينما حصلت كل من جريس لاو مو شيونغ، من هونج كونج وفيفيانا بوتارو الإيطالية، على الميدالية البرونزية.

يذكر أن بعض المتابعين شككوا في قدرة سانشيز على المنافسة في أعلى المستويات لأنها تقدمت في العمر، وهذه التوقعات التي خالفتها اللاعبة الإسبانية بإضافة ميدالية ذهبية إلى سجلها الحافل.

يذكر أن سانشيز بدأت ممارسة الكاراتيه منذ كان عمرها 4 سنوات برفقة شقيقها الأكبر، رافضة ممارسة رياضة الباليه.

وحققت سانشيز، 40 عاما، رقما قياسيا بـ 36 ميدالية فازت بها في بطولة الدوري الممتاز في الكاراتيه.

ورغم مشاركة 80 متسابقا في أول ظهور للكاراتيه في أولمبياد طوكيو، إلا أن مستقبل اللعبة غامض بسبب تغيبها عن برنامج نسخة "باريس 2024".