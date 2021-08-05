"ساحر العرب"... مانشستر سيتي يتغنى بلاعبه

ونشر حساب النادي تغريدة على صفحته الخاصة في "تويتر"، جاء فيها: "الساحر رياض محرز بطل الفترة التحضيرية".
بطل الفترة التحضيرية! 🦸♂️🤩— مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 4, 2021
🎩 @Mahrez22
🔷 #السيتي pic.twitter.com/G1TG06Y5xy
في إشارة إلى المستويات الكبيرة والأرقام التي سجلها خلال الوديات الثلاث التي خاضها قطب مدينة مانشستر تحضيرا للموسم الجديد.
لا يتوقف عن التسجيل! 🔥— مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 3, 2021
ساحر العرب @Mahrez22 يمنحنا التقدم مجددا! 🎩
🔷 #السيتي pic.twitter.com/qNzPpvm14c
وسجل محرز 3 أهداف وصنع هدفين في ثلاث مباريات، توزعت كالآتي: سجل هدفا أمام بريستون، وسجل هدفا وصنع آخر أمام بارنسلي قبل أن يكرر ذلك الرقم في مباراة بلاكبول.
هدف جديد لساحر العرب اليوم؟ 🔥— مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 3, 2021
🔷 #السيتي pic.twitter.com/cJyXKAHLqY
وتفاعلت جماهير مانشستر سيتي مع تغريدة النادي المشيدة برياض محرز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)