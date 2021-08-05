"ساحر العرب"... مانشستر سيتي يتغنى بلاعبه

أشاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بأداء لاعبه الجزائري، رياض محرز، بعد تألقه اللافت خلال فترة استعدادات بطل الدوري للموسم المقبل.

ونشر حساب النادي تغريدة على صفحته الخاصة في "تويتر"، جاء فيها: "الساحر رياض محرز بطل الفترة التحضيرية".

في إشارة إلى المستويات الكبيرة والأرقام التي سجلها خلال الوديات الثلاث التي خاضها قطب مدينة مانشستر تحضيرا للموسم الجديد.

وسجل محرز 3 أهداف وصنع هدفين في ثلاث مباريات، توزعت كالآتي: سجل هدفا أمام بريستون، وسجل هدفا وصنع آخر أمام بارنسلي قبل أن يكرر ذلك الرقم في مباراة بلاكبول.

وتفاعلت جماهير مانشستر سيتي مع تغريدة النادي المشيدة برياض محرز.