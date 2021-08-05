رياضية بيلاروسية تعلن استعدادها للعودة إلى بلادها عندما يكون الوضع آمنا

قالت اللاعبة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا، إنها مستعدة للعودة إلى بيلاروسيا عندما يكون الوضع آمنًا بالنسبة لها هناك.

وقالت تيمانوفسكايا في مؤتمر صحفي في وارسو، اليوم الخميس، "أنا مستعدة للعودة إلى بيلاروسيا عندما يكون الوضع آمنًا بالنسبة لي هناك".

وكان من المفترض أن تتنافس تيمانوفسكايا في أولمبياد طوكيو في الجري على مسافات 100 و200 متر. ولكن بعد إيقاف اثنين من الرياضيين البيلاروس من المشاركة بسبب عدم وجود العدد المطلوب من اختبارات المنشطات، قرر المدربون استخدام تيمانوفسكايا في سباقات أخرى. مما أثار انتقاد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت تيمانوفسكايا بعد رفضها الامتثال لقرار المدربين أن الإدارة الرياضية تحاول تصحيح عملها السيئ على حساب الرياضيين.

بعد ذلك، أعلنت اللجنة الأولمبية البيلاروسية أن تيمانوفسكايا ستتوقف عن المشاركة في الألعاب "بسبب حالتها العاطفية والنفسية". وقالت اللاعبة لوسائل الإعلام إنها تعتزم طلب اللجوء في أوروبا، وناشدت اللجنة الأولمبية الدولية لمساعدتها. ووفقًا لتيمانوفسكايا، تم الضغط عليها وحاولوا إخراجها من اليابان دون موافقتها.

أصدرت السفارة البولندية في اليابان تأشيرة لتيمانوفسكايا لأسباب إنسانية. غادر زوجها أرسيني زدانيفيتش بيلاروسيا إلى أوكرانيا وحصل أيضًا على تأشيرة إنسانية بولندية.