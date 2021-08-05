رسميا... ميسي يغادر برشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

ولم يتمكن النادي من إبرام عقد جديد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بسبب القواعد المالية للبطولة الإسبانية.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

ونشر برشلونة بيانا على موقعه الرسمي، جاء فيه أنه "نتيجة لهذا الوضع لن يبقى ميسي في برشلونة".

وأضاف "يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وأتم "برشلونة يتقدم بخالص الشكر للاعب على مساهمته في تطوير النادي ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

يذكر بأن ميسي عاد إلى برشلونة برفقة عائلته، بعد أن أمضى الأسابيع الماضية في إجازة صيفية في مدينة ميامي الأمريكية ودولة الدومينيكان في منطقة البحر الكاريبي.

ويمتلك ميسي عدداً من العروض المميزة، من ضمنها ناديا، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وكان ميسي بدأ مسيرته مع برشلونة كأول فريق يبدأ به مسيرته الكروية، وذلك في عام 2004.

وفجر مؤخراً مفاجأة، عندما طلب من إدارة النادي السماح له بالرحيل مجاناً من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، ولكن الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو، رفض طلبه بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط وأصر على دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو (824 مليون دولار) للسماح له بالرحيل، ما جعل الأرجنتيني يضطر للبقاء.