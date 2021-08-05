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    ميسي خلال مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

    ميسي وبرشلونة... بعد 20 عاما من الإنجازات حان الفراق

    © REUTERS / ALBERT GEA
    رياضة
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    لم يكن يتخيل أبدا أحد من داخل قلعة "كامب نو" أن هذا الولد الضئيل حجما وسنا، يمكن أن يصبح يوما أسطورة، لقد تخيلوا أنه قد يصبح لاعبا وموهبة قوية يستثمروا فيها موارد نادي برشلونة الكبيرة، ولكنهم فوجئوا بأنهم أمام أسطورة حقيقية في عالم كرة القدم اسمها ليونيل ميسي.

    من هو ليونيل ميسي؟

    اسمه بالكامل، ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني، ولد في 24 يونيو/حزيران 1987، في مقاطعة "سانتا في" ببلدة روساريو بالأرجنتين، لأب يعمل عامل في مصنع وأم عاملة نظافة.

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رسميا... ميسي يغادر برشلونة

    والملاحظ أن مسقط رأس ميسي هو نفس مسقط رأس الثائر تشي غيفارا، أي أنها بلد الثائرين، أحدهما ثائر سياسي، والآخر ثائر في مجال الرياضة.

    رغم أن ميسي كان لديه مهارات كبيرة في كرة القدم منذ نعومة أظفاره، وهو ما دفع نادي نيولز أولد بويز، لضمه وهو لم يتجاوز عمره 7 أعوام فقط، ولكنه كان يعاني من مرض نادر بسبب خلل هرموني جعله يتأخر في النمو.

    وبالفعل لم يكن ميسي مطمع لأي نادي، لكن عين ثاقبة وجدت فيه أمرا مختلفا في برشلونة، وهو ما جعلها تتعاقد معه في عام 2001، وتتكفل بمصاريف علاجه.

    قصة الانتقال

    وكان يأمل كشافة برشلونة أن يتمكنوا من استثمار هذا اللاعب الذين تعاقدوا معه بلا مقابل تقريبا، ويطوروه ليتم بيعه بمبلغ كبير أو متوسط، ولم يكونوا يتوقعوا أن يدعم أبدا الفريق الأول، بحسب ما أوردته مجلة "آس" الإسبانية الشهيرة.

    ولانتقال ميسي إلى برشلونة قصة مثيرة، حيث سمع المدير الرياضي لبرشلونة في تلك الفترة، كارلوس ريكساش، عن طريق أصدقاء له في الأرجنتين عن شاب صغير يتمتع بمواهب كبيرة في كرة القدم.

    ومنح ركساش، فرصة لعائلة ميسي كي تأتي إلى كاتالونيا وتعرض مهارات ابنها الصغير إلى إدارة النادي الكاتالوني.

    ورأي ريكساش بعينه أنه وقع على كنز ثمين، وقرر التكفل بمصاريف علاج هذا الولد الصغير، وتكاليف معيشة عائلته في أوروبا.

    في تلك الفترة كانت تشكيلة برشلونة مدججة فعليا بعدد كبير من النجوم، الذين كان يتزعمهم البرازيلي رونالدينيو.

    مسيرة الشباب

    وبدأ ميسي منذ قدومه في عام 2001 رحلة العلاج، والصعود أيضا، حيث أظهر موهبة فذة في تلك الفترة، وهو ما مكنه من الصعود إلى الفريق الأول في 3 سنوات فقط، ليصبح لاعبا في فريق برشلونة الأول في عام 2004.

    وجاء ذلك بعدما قرر المدير الفني للبارسا حينها، فرانك ريكارد استدعائه ليلعب ضد إسبانيول يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004، وعمره كان 17 عاما و114 يوما، ليصبح ثالث أصغر لاعب في صفوف الفريق الأول لبرشلونة، وأصغر لاعب في تاريخ برشلونة يلعب في الدوري الإسباني حينها، ولم يحطم هذا الرقم إلى بويان كركيتش في سبتمبر/أيلول 2007.

    البرغوث يسجل

    ولم ينتظر ميسي كثيرا حتى يسجل هدفه الأول في مرمى ألباسيتي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل أهدافا في الدوري الإسباني.

    وفي عام 2005، كان ريكادر قد اتخذ قرارا بضم ميسي في تشكيلة الفريق الأساسية بشكل دائم، وشكل ثنائيا مذهلا مع الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

    وتمكن ميسي في موسمه الأول الرسمي من تسجيل 6 أهداف في 16 مباراة وهدفا في دوري أبطال أوروبا من 6 مباريات.

    ولكن لأن البدايات الجيدة لا تستمر دوما، انتهى موسمه الأول سريعا، بعدما تعرض لإصابة كبيرة في 7 مارس/آذار 2006، ولكنه كان قد ساعة البارسا فعليا في الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

    وفي الموسم التالي فرض ميسي نفسه كلاعب أساسي في تشكيلة البارسا، ولكن أيضا الإصابات حرمته من إكمال الموسم بصورة كاملة.

    وشهد هذا الموسم ظاهرة فريدة، حيث شارك ميسي في أول كلاسيكو له أمام ريال مدريد كلاعب بديل، وفاجئ الجميع بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك كان أبرزهم هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع، ليصبح أصغر لاعب يسجل هاتريك في الكلاسيكو منذ الأسطورة إيفان زامورانو.

    وبعد ثلاثيته الشهيرة في الميرينغي بشهر واحد، سجل ميسي أعظم أهدافه في مرمى خيتافي والذي شُبه بأفضل هدف في التاريخ الذي جاء عن طريق مواطنه مارادونا في كأس العالم 1986.

    الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق نادي برشلونة في إسبانيا، 2020
    © REUTERS / Albert Gea
    مشجع عمره 100 عام يوثق جميع أهداف ميسي على طريقته الخاصة... فيديو

    ظهور الأسطورة

    ومنذ ذلك الحين، بدأت أسطورة ميسي في البزوغ تدريجيا، خاصة مع انحسار الأضواء عن النجوم الذين بدأوا يكبروا في السن، واعتزال آخرين ورحيل الباقي، ليظل ميسي هو الباقي وأرقامه تصنع الإنجازات للنادي الكاتالوني.

    وتحول ميسي إلى الهداف التاريخي في برشلونة سجل خلالها أكثر من 634 هدفا، وصنع أكثر من 276 هدفا، وحصد معه نحو 23 بطولة محلية، من بينها 10 ألقاب دوري، و6 ألقاب كأس ملك إسبانيا و7 ألقاب كأس السوبر.

    كما تمكن الساحر الأرجنتيني من تحقيق 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وتوج بثلاثة ألقاب من السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

    وبات ميسي أيضا في مصاف أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية، حتى أنه توج بلقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، ليصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للقب.

    في مارس/آذار 2012، في الرابعة والعشرين من العمر، ميسي يصبح الهداف التاريخي للنادي الكتالوني متعادلا مع سيزار رودريغيز بهدفه الأول في غرناطة برصيد 232 قبل أن يسجل ثنائية أخرى وضعته وحيدا في صدارة الهدافين التاريخيين.

    وفي عام 2014، ميسي يكسر رقم تيلمو زارا ويصبح هداف الدوري الإسباني التاريخي بعد ثلاثيته في مرمى إشبيلية برصيد 251 هدفاً.

    حتى أنه في الموسم الماضي، آخر مواسم النجم الأرجنتيني مع برشلونة، استطاع ميسي التفوق على تشافي هرنانديز بعدد صناعات الأهداف في تاريخ النادي الكتالوني.

    ميسي محطم الأرقام القياسية يجتاز رقم بيليه
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    ميسي يعادل رقم تشابي القياسي ويقلص الفارق مع أتلتيكو

    نهاية الرحلة

    ولكن لكل رحلة نهاية، وكانت نهاية الرحلة، بعدما اعلن نادي برشلونة الإسباني أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي  لن يوقع عقدا جديدا مع نادي برشلونة ،  ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم وستنتهي بالتالي شراكة دامت أكثر من 20 عاما بين الطرفين .

    وأصدر  النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية"، والمتعلقة بقوانين الرابطة الإسبانية.

    وأضاف البيان " أمام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطا ببرشلونة. الطرفان أسفان جدا لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق".

    وتابع "يريد برشلونة من اعماق قلبه شكر اللاعب لمساهمته في هذه المؤسسة ويتمنى له الأفضل في حياته الشخصية والاحترافية".

    ومع انتهاء عقد ميسي في 30 حزيران/يونيو الماضي، بات صاحب الكرة الذهبية ست مرات حرا بالانتقال الى النادي الذي يختاره.

    وأتى الخبر بشكل مفاجئ لان الصحف الإسبانية كانت تنتظر اعلان تجديد برشلونة عقده مع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما وذلك بعد الاتفاق على جميع الأمور بين الطرفين.

    وبذل النادي الكاتالوني وبعد الموسم المخيب حيث اكتفى باحراز لقب كأس اسبانيا، مجهودات كبيرة من اجل الاحتفاظ بخدمات ميسي لا سيما أن الاخير كان اعلن رغبته في الرحيل صيف عام 2020 قبل ان يعدل عن قراره لأنه لا يريد الدخول بدعوى قضائية مع ناديه. بيد ان الصعوبات المالية الضخمة التي يواجهها برشلونة للبقاء ضمن قانون اللعب النظيف للرابطة الاسبانية، حالت دون اتمام الصفقة على الرغم من التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان مستعدا لتقاضي نصف راتبه وتمديد عقده لخمس سنوات إضافية.

    لاعب من كوكب آخر.. أرقام وألقاب تاريخية لـميسي الفضائي
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    "لاعب من كوكب آخر".. أرقام وألقاب تاريخية لـ"ميسي الفضائي"

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