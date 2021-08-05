الموت يفجع أسطورة الكرة الألمانية السابق مايكل بالاك... صور

تلقى أسطورة الكرة الألمانية السابق مايكل بالاك، اليوم الخميس، نبأ وفاة ابنه إميليو عن عمر ناهز 18 عاما إثر حادث دراجة نارية، أثناء تواجده في البرتغال.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث في الساعات الأولى من يوم الخميس وذلك بعد أن انقلبت دراجته النارية أثناء خروجه في جولة مع أصدقائه.

RIP #EmilioBallack

18 Years Old Michael Ballack's Son Died In A Bike Accident In Portugal.

😭

Thoughts And Prayers Are With The Family.

We Are All With You Ballack 💙♥♡ pic.twitter.com/EsIriyZ1qa — J CFC 🕵️‍♀️ (@crankydude07) August 5, 2021

وأضافت الصحيفة أنه فور انقلاب الدراجة النارية هرع رجال الإنقاذ في محاولة إنقاذه لكن الوقت كان متأخرا ليفارق الحياة.

ونعى نادي تشيلسي الإنجليزي وفاة نجل أسطورته وتمنى له الصبر على هذه الفاجعة.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021

وكتب النادي على حسابه بتويتر "كل من مرتبط بنادي تشيلسي يشعر بالصدمة والحزن عندما علم بوفاة إميليو بالاك في سن 18 عاما".

وتابع "نتضامن مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الحزين".

كما قدم نادي بايرن ميونيخ، الذي سبق لبالاك وأن لعب له، تعازيه، معرباً عن بالغ حزنه على فقدان إيميلو في هذا الحدث المروع.

Emilio Ballack, the 18-year-old son of Michael Ballack, has been killed in an accident. FC Bayern is united in grief with its long-serving player and his family. — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 5, 2021

يذكر أن بالاك لديه طفلين آخرين وهما لويس وهو الأكبر ويبلغ من العمر 20 عاما، وجوردي الأصغر ابن 16 عاما فقط.

ويعد بالاك أحد أهم لاعبي كرة القدم ربما في التاريخ بمسيرة طويلة مع منتخب ألمانيا، ومسيرة ناجحة مع بايرن ميونخ وباير ليفركوزن محليًا، وتشيلسي في إنجلترا حقق خلالها الكثير من الألقاب والبطولات.