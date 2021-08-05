منتخب مصر لليد يخسر أحد أهم لاعبيه قبل مباراة البرونزية

أعلن الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الخميس، أن أحد أهم نجوم منتخب مصر لكرة اليد سيغيب عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الاتحاد في منشور له عبر فيسبوك: "إصابة نجم منتخبنا الوطنى المصرى كابتن على زين بشرخ فى اليد اليمنى وذلك خلال مباراة الفريق الوطنى اليوم أمام منتخب فرنسا".

وأكد الاتحاد أن علي زين "لن يلحق بمباراة منتخبنا الوطنى المصرى يوم السبت القادم أمام منتخب إسبانيا لتحديد المركزين الثالث و الرابع بأولمبياد طوكيو".

وفاز المنتخب الفرنسي لكرة اليد، على نظيره المصري، اليوم الخميس، بنتيجة (27 - 23)، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل المنتخب الفرنسي بهذا الفوز إلى المباراة النهائية، فيما ينافس منتخب مصر على الميدالية البرونزية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وخلال المباراة لعب المنتخب المصري مباراة صعبة، وتألق اللاعبون يحيى الدرع وعمر الوكيل، وكان منتخب مصر ندا قويا لنظيره الفرنسي، إلا أنه لم يستطع الفوز بالمباراة.

يشار إلى أن المنتخب المصري لعب لكرة اليد 5 مباريات، في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، نجح خلالها في الفوز بـ4 لقاءات، وخسر في مواجهة واحدة وجاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بدور المجموعات.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31- 26 في مباراة الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.